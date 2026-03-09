Strasimeno edizione di altissimo livello Colgan domina a Castiglione del Lago

La Strasimeno si è svolta quest’anno con un livello di partecipazione e prestazioni molto elevato. La corsa di 58 km tra Castiglione del Lago e altre località umbre ha visto la vittoria di David Colgan, atleta dell’Atl., che per la prima volta ha conquistato il podio. La manifestazione ha attirato numerosi runner provenienti da diverse aree.

Ennesima edizione di altissimo livello per la Strasimeno, la classica ultramaratona umbra di 58 km che incorona per la prima volta David Colgan, il portacolori dell'Atl. Castenaso Celtic Druid che coglie una delle più belle vittorie della sua carriera. Anzi, più che di vittoria bisognerebbe parlare di trionfo perché Colgan non ha lasciato spazio agli avversari, andando a dominare la competizione in 3h35'03" staccando tutti gli avversari di oltre 12 minuti. Seconda piazza per un altro dei favoriti della vigilia, Enrico Bartolozzi (Liferunner) a 12'23", terzo lo spagnolo Marc Gispert Giron, uno dei maggiori specialisti della penisola iberica, a 15'03" precedendo Matteo Zucchini (Grottini Team Recanati) a 15'56" e Giacomo Ambrosini (Pol.