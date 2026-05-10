Walter Nudo, vincitore della prima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2003, si è recentemente espresso riguardo alla sua partecipazione al programma. Ha dichiarato di aver deciso di tornare in Honduras perché ha bisogno di soldi. La sua presenza nel reality torna a essere al centro dell’attenzione mentre il programma si prepara a riproporre uno dei suoi protagonisti storici.

L’Isola dei Famosi è pronta a riaccogliere uno dei suoi grandi protagonisti, Walter Nudo, che ha vinto la prima edizione nel 2003. L’attore, che oggi si divide tra cinema e teatro, ha affidato a Instagram uno sfogo sulla sua eventuale partecipazione al survival show, tra necessità economiche e dubbi sulle strade artistiche da percorrere. Walter Nudo, il dilemma sulla partecipazione all’Isola dei Famosi. Andare o meno all’ Isola dei Famosi: è questo il dubbio che nelle ultime ore sta attanagliando Walter Nudo. L’attore, oggi impegnato per lo più in teatro, ha affidato a Instagram un duro sfogo sulla sua eventuale partecipazione al survival show, che per la prossima edizione prevede qualche novità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Walter Nudo, lo sfogo sulla partecipazione all’Isola dei famosi: “Ho bisogno di soldi”

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