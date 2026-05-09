Ho bisogno di soldi? Sì E forse me ne danno anche un bel po' Ma la gente mi sputa | Walter Nudo sul possibile ritorno all' Isola dei Famosi

Andare o non andare all'Isola dei Famosi? Questo il dilemma su cui si interroga Walter Nudo, storico vincitore della prima edizione del reality in onda nel 2003. Stando alle indiscrezioni, l'attore e modello sarebbe stato ricontattato per partecipare alla nuova edizione condotta da Belen.🔗 Leggi su Today.it

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Ahaha si certo come au tempi con Walter Nudo quando meditava e tutti si addormentavano #grandefratellovip #gfvip x.com

Preferisco la copertina con il cervello nudo e l'occhio, ma neanche questa non è male. reddit