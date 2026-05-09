Ho bisogno di soldi? Sì ca**o! E forse me ne danno anche un bel po’ Ma andare all’Isola dei Famosi è la scelta giusta? La gente mi sputa | così Walter Nudo

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Nudo ha dichiarato di aver bisogno di soldi e di poter ricevere una somma consistente, ma si domanda se partecipare all’Isola dei Famosi sia la scelta giusta, affermando che la gente lo critica. L’edizione 2024 del programma è confermata nei palinsesti di Mediaset, con alcune novità. Tra queste, si parla del ritorno di Belen Rodriguez come conduttrice principale, accompagnata da un co-conduttore misterioso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Isola dei Famosi è confermata nei palinsesti Mediaset, ma ci saranno diverse novità. Secondo alcuni rumor raccolti da Leggo alla conduzione dovrebbe esserci Belen Rodriguez, che torna così a Mediaset dopo le incursioni sul Nove, e al suo fianco ci sarebbe un co-conduttore a sorpresa. Poi tra le altre novità l’addio dopo anni all’Honduras per trasferirsi alle Filippine, inoltre non ci sarà più la diretta. Sembra infatti che il reality sarà registrato (proprio come accade a “Pechino Express”) a giugno per essere mandato in onda in prima serata su Canale 5 a settembre. La macchina della produzione è già avviata e sembra che il cast stia via via prendendo corpo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho bisogno di soldi s236 cao e forse me ne danno anche un bel po8217 ma andare all8217isola dei famosi 232 la scelta giusta la gente mi sputa cos236 walter nudo
© Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di soldi? Sì, ca**o! E forse me ne danno anche un bel po’. Ma andare all’Isola dei Famosi è la scelta giusta? La gente mi sputa”: così Walter Nudo
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Three magic needles bring the mermaid back to life, gaining supreme power and the empress’s favor

Video Three magic needles bring the mermaid back to life, gaining supreme power and the empress’s favor

Notizie correlate

Leggi anche: Walter Nudo a Fiorenzuola con lo spettacolo “Nudo... ma si fa per dire”

Leggi anche: Davide Silvestri: “Con Vivere guadagnavo più dei miei genitori. Poi la prima Isola, devo delle scuse a Walter Nudo”

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Il pellegrinaggio di Walter Nudo da Mendicino a Paterno Calabro: Le risposte che cerchiamo sono dentro di noi · CosenzaChannel.it; Spino d'Adda - Arriva Walter Nudo col suo spettacolo; Nibionno: a fine maggio uno spettacolo con Walter Nudo; Walter Nudo e i ricordi del Salento.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.