Walter Nudo ha dichiarato di aver bisogno di soldi e di poter ricevere una somma consistente, ma si domanda se partecipare all’Isola dei Famosi sia la scelta giusta, affermando che la gente lo critica. L’edizione 2024 del programma è confermata nei palinsesti di Mediaset, con alcune novità. Tra queste, si parla del ritorno di Belen Rodriguez come conduttrice principale, accompagnata da un co-conduttore misterioso.

L’Isola dei Famosi è confermata nei palinsesti Mediaset, ma ci saranno diverse novità. Secondo alcuni rumor raccolti da Leggo alla conduzione dovrebbe esserci Belen Rodriguez, che torna così a Mediaset dopo le incursioni sul Nove, e al suo fianco ci sarebbe un co-conduttore a sorpresa. Poi tra le altre novità l’addio dopo anni all’Honduras per trasferirsi alle Filippine, inoltre non ci sarà più la diretta. Sembra infatti che il reality sarà registrato (proprio come accade a “Pechino Express”) a giugno per essere mandato in onda in prima serata su Canale 5 a settembre. La macchina della produzione è già avviata e sembra che il cast stia via via prendendo corpo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di soldi? Sì, ca**o! E forse me ne danno anche un bel po’. Ma andare all’Isola dei Famosi è la scelta giusta? La gente mi sputa”: così Walter Nudo

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Three magic needles bring the mermaid back to life, gaining supreme power and the empress’s favor

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Ahaha si certo come au tempi con Walter Nudo quando meditava e tutti si addormentavano #grandefratellovip #gfvip x.com

Preferisco la copertina con il cervello nudo e l'occhio, ma neanche questa non è male. reddit