Walter Nudo ha recentemente fatto un commento diretto riguardo alla possibilità di tornare all’Isola dei Famosi, programma che aveva vinto nel 2003. In un’intervista, l’attore ha confessato di aver bisogno di soldi e ha usato un’espressione forte per sottolinearlo. La notizia ha riacceso le speculazioni sul suo eventuale ritorno nel reality, che ha segnato la sua carriera più di vent’anni fa.

Più di una voce: Walter Nudo potrebbe tornare all' Isola dei Famosi, il reality che proprio lui vinse nella prima edizione, che risale al lontano 2003. Il punto è che Nudo è tormentato, ha dei dubbi sulla scelta. Ne ha parlato su Instagram, in un lungo sfogo nel quale ha candidamente ammesso di avere bisogno di soldi, ragione per la quale l'Isola, ora, non può essere esclusa. L'attore e conduttore, oggi impegnato tra teatro e cinema, si è prestato a una riflessione personale sui social, palesando le incertezze che accompagnano la possibilità di rimettersi in gioco nel programma che lo rese popolarissimo oltre vent'anni fa. La nuova edizione del reality dovrebbe essere registrata tra giugno e luglio e, secondo le indiscrezioni, potrebbe trasferirsi dalle storiche spiagge dell'Honduras alle Filippine.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Walter Nudo e l'Isola dei Famosi, uno sfogo drammatico: "Ho bisogno di soldi? Sì, ca***"

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