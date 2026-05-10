Walter Nudo all’Isola dei famosi? Il ritorno dopo 23 anni | Ho bisogno di soldi e me ne danno un bel po’
Walter Nudo, vincitore storico dell’Isola dei Famosi, ha condiviso su Instagram un monologo in cui ha annunciato di aver ricevuto una proposta per partecipare di nuovo al reality dopo 23 anni. L’attore ha spiegato di aver bisogno di soldi e di aver ricevuto un’offerta consistente, senza però confermare ufficialmente la sua presenza nel cast. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati del programma.
Con un monologo postato su Instagram, Walter Nudo, storico vincitore dell’Isola dei famosi, annuncia di avere ufficialmente ricevuto una proposta che potrebbe portarlo a sbarcare di nuovo nel cast del reality a distanza di 23 anni dall’ultima volta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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