Bobbi | Rosse sul filo del fuorigioco mi piace

Durante l’ultimo Gran Premio, il pilota ha commentato con entusiasmo le nuove strategie della Ferrari, sottolineando come le rosse siano state molto più vicine al fuorigioco grazie all’adozione dell’ala mobile. La vettura ha mostrato miglioramenti evidenti, consentendo alla scuderia di spingersi oltre i limiti tradizionali senza compromettere la stabilità in pista. La squadra ha ottenuto risultati significativi rispetto alle precedenti gare.

Nella nuova Formula 1 dai due volti si è vista una Ferrari capace di spingersi "molto più vicina al fuorigioco" con quell’ala mobile. Non c’è però "solo la Rossa nella mischia", mette in guardia Matteo Bobbi, ex pilota e commentatore tecnico di Sky, "gli avversari sono tanti, e più agguerriti che mai". Nella stagione del cambio di regolamento epocale, ci dica: chi è il favorito? "Penso che i top 4 resteranno gli stessi: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull". Le nuove monoposto non spariglieranno un po’ le carte? "Saranno comunque sempre i piloti più forti a dominare, anche se il cambio del regolamento comporta una variazione consistente dello stile di guida". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bobbi: "Rosse sul filo del fuorigioco, mi piace" Juventus Sampdoria Under 17 0-0 LIVE: gol annullato a Paonessa, sul filo del fuorigioco l’attaccante!Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Leggi anche: Allegri commenta il dibattito sul tuffo e chiede cambiamenti al regolamento del fuorigioco.