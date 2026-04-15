Un candidato del Partito Democratico di Chieti ha annunciato un cambio di strategia elettorale, abbandonando i tradizionali comizi in piazza e le riunioni di sezione. Al loro posto, utilizza piattaforme online, tra cui siti a luci rosse e applicazioni di incontri, per comunicare con gli elettori. Questa scelta rappresenta una novità nel modo di fare campagna elettorale in città.

Comizi in piazza addio, riunioni sezione archiviate: la nuova frontiera della propaganda del Pd passa dai siti a luci rosse e alle app di incontri. Non è un pesce d’aprile in ritardo: è la nuova frontiera della comunicazione politica targata Partito democratico. Succede a Chieti, dove il candidato sindaco Paride Paci ha deciso di giocarsi la carta della provocazione. puntando direttamente su Pornhub. Ma anche sulle App di incontri Tinder e Hinge. Chi clicca sulla sua foto per conoscerlo non trova il match sentimentale e la richiesta di incontro, resta deluso. Si trova il suo faccione e uno slogan elettorale. “Vuoi qualcosa di eccitante?” (la politica secondo il Pd).🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Comizi addio, meglio Pornhub: il candidato Pd a Chieti punta sulla campagna a luci rosse

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