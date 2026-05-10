Volontario perde la vita dopo il servizio alla gara ciclistica | chi era il centauro morto nello schianto sulla Pontebbana
Un volontario è morto durante un incidente avvenuto sulla Pontebbana, mentre era impegnato nel servizio alla gara ciclistica. Secondo quanto ricostruito, stava pedalando lungo la percorso quando ha avuto uno scontro frontale con un'auto. L'impatto ha fatto perdere il controllo al ciclista, che è caduto sull'asfalto e ha riportato ferite gravissime. La vittima aveva 45 anni e si trovava sul luogo per assistere alla competizione.
Il viaggio lungo la Pontebbana a bordo della sua due ruote, poi l'impatto violento con un'automobile e la caduta sull'asfalto. È Dario Taschera, pensionato di Remanzacco di 76 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 maggio a Magnano in Riviera. L’uomo viaggiava.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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