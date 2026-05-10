Volontario perde la vita dopo il servizio alla gara ciclistica | chi era il centauro morto nello schianto sulla Pontebbana

Un volontario è morto durante un incidente avvenuto sulla Pontebbana, mentre era impegnato nel servizio alla gara ciclistica. Secondo quanto ricostruito, stava pedalando lungo la percorso quando ha avuto uno scontro frontale con un'auto. L'impatto ha fatto perdere il controllo al ciclista, che è caduto sull'asfalto e ha riportato ferite gravissime. La vittima aveva 45 anni e si trovava sul luogo per assistere alla competizione.

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