Volley serie B | successo netto su Grottazzolina che corona un girone di ritorno eccellente Cavallino 4 Torri saluta con altri tre punti

Nel campionato di serie B di volley, la Cavallino 4 Torri ha concluso la stagione con una vittoria per 3-0 contro la M & G Scuola, grazie ai parziali di 25-16, 25-21 e 25-19. La partita ha rappresentato il successo finale di un girone di ritorno molto positivo per la squadra, mentre Grottazzolina ha terminato con una sconfitta nella stessa giornata.

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cavallino 4 torri 3 m & g scuola 0 Parziali: 25-16, 25-21, 25-19 Si chiude con una bella vittoria per 3-0 il campionato di serie B della Cavallino 4 Torri Volley. È stata una stagione travagliata quella squadra di Dall’Olio, iniziata con grandi aspettative ma immediatamente condizionata da una lunga serie di infortuni che di fatto ha impedito ai granata di puntare alla promozione. Nonostante tutto, la Cavallino ha tenuto duro e nel girone di ritorno ha inanellato tanti risultati positivi. Lanciando segnali incoraggianti in vista della prossima stagione. Ma torniamo all’ultima giornata di campionato, che metteva Ciardo e compagni di fronte a Grottazzolina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B: successo netto su Grottazzolina, che corona un girone di ritorno eccellente. Cavallino 4 Torri saluta con altri tre punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cavallino 4 Torri ai saluti. In casa con GrottazzolinaUltima giornata di campionato: la Cavallino ospita la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina oggi al palasport alle 17. Leggi anche: I premi con «Fubal», che gran battaglia nel girone di ritorno: in otto in tre punti