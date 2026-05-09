Nell'ultima giornata di campionato, la squadra di Cavallino 4 Torri affronta in casa la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina. La partita si svolge nel pomeriggio, alle 17, al palasport locale. Questa sfida conclude la stagione e vede le due formazioni confrontarsi prima della fine del torneo. La gara è l’ultima in programma per la squadra di casa in questa stagione.

Ultima giornata di campionato: la Cavallino ospita la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina oggi al palasport alle 17.30. Si tratta di una partita che servirà soprattutto per i saluti al pubblico, in quanto la squadra ferrarese ha già da tempo perso la possibilità di agganciare i primi due posti della classifica, ai quali puntava ad inizio stagione. Un ultimo turno che vedrà la disputa di tutte le partite in contemporanea, anche se ormai non c’è più niente da decidere ai fini pratici per nessuna squadra di questo girone D della B maschile. La Cavallino potrebbe però agguantare anche il quarto posto in caso di vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi (sconfitte di Loreto a Ravenna, Forlì in casa con Osimo e Gemini San Marino in casa del Sab Rubicone).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavallino 4 Torri ai saluti. In casa con Grottazzolina

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