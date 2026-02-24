I premi con Fubal che gran battaglia nel girone di ritorno | in otto in tre punti

Il premio con «Fubal» si è trasformato in una vera battaglia nel girone di ritorno, con otto squadre racchiuse in soli tre punti. La competizione si fa sempre più intensa, soprattutto con la partita di mercoledì 25 febbraio tra Borussia Dortmund e le altre contendenti. I tifosi attendono con ansia questa sfida, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. La tensione cresce a pochi giorni dall’ultimo incontro di febbraio.

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Mercoledì 25 febbraio il ritorno con Borussia Dortmund e premi Fubal nell'ultima sfida di febbraio. L'Atalanta ribalta il Napoli, vince e prosegue la propria scalata in classifica. Il 2-1 ottenuto da Palladino e dai suoi ragazzi è un risultato pesantissimo e permette di continuare a sognare l'Europa. La squadra è viva su tre fronti e partecipando a Fubal potete divertirvi nel seguire i nerazzurri in ogni competizione fino al termine della stagione. Mercoledì 25 febbraio c'è la Champions League, si gioca il ritorno della sfida con il Borussia Dortmund. All'andata vinsero i tedeschi 2-0.

Tre gol 3 punti, l’Acf Arezzo inizia il girone di ritorno con una vittoria convincente per 3-1L’ACF Arezzo inaugura il girone di ritorno con una vittoria convincente, battendo il Vicenza per 3-1.

Terza categoria. Gran battaglia nel girone A. Frontone Serra non molla nel BNella 14ª giornata della Terza Categoria, il girone A si presenta con sfide significative, tra cui Academy Montecchio e Gallo Football in testa, e partite complesse come Cesane-Furlo e Pol.