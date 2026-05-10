Volley la Rossopomodoro Palermo schianta il Papiro Fiumefreddo e centra la salvezza

Al Palaoreto si è conclusa con una vittoria la stagione della Rossopomodoro Palermo nel campionato di Serie B maschile di volley. Nell’ultima giornata del girone H, la squadra ha battuto con facilità il Papiro Fiumefreddo, assicurandosi la permanenza in categoria. La partita ha visto i locali prevalere sugli avversari, portando a termine un percorso che li ha condotti alla salvezza. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi presenti.

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