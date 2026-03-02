Volley tie-break amaro per la Rossopomodoro Palermo | sconfitta nella sfida salvezza contro Letojanni

Nella 17ª giornata della Serie B maschile di volley, la Rossopomodoro Palermo ha perso il match decisivo contro Letojanni, chiudendo il set di spareggio al tie-break. La gara si è disputata ieri e ha visto entrambe le squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra palermitana ha concluso la partita con una sconfitta che pesa in classifica.

Due volte in vantaggio (1-0 e 2-1), i biancoverdi allenati da Ferro rimontati dalla Tiesse. Ora la classifica in coda è molto corta Sconfitta che brucia per la Rossopomodoro Volo Palermo nella 17a giornata della Serie B maschile di volley (girone H), la quarta di ritorno. Il sestetto di Nicola Ferro, nello scontro diretto per la salvezza, è stato battuto al Palaoreto dalla Tiesse Letojanni col punteggio di 2-3 (parziali 25-23, 23-25, 27-25, 20-25, 8-15) al termine di una partita molto equilibrata. Due volte in vantaggio (1-0 e 2-1), i biancoverdi hanno subito la rimonta dei messinesi apparsi più determinati e con la rabbia in corpo dopo la pesante penalizzazione che ha visto Galipò e soci precipitare in classifica da una tranquilla posizione (a ridosso delle grandi) al penultimo posto.