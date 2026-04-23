Nella partita di playoff di pallavolo, la Tinet Prata ha conquistato una vittoria convincente contro la Consoli Sferc Brescia, chiudendo con un punteggio di 3-1 al San Filippo. La squadra friulana ora si prepara a giocare sul proprio campo, con l’appuntamento in programma per sabato alle 20:30. La sfida si è conclusa con un risultato netto a favore di Prata, che ha ottenuto un vantaggio nella serie.

? Cosa sapere La Tinet Prata batte la Consoli Sferc Brescia 3-1 al San Filippo.. Il vantaggio friulano nei playoff si sposta sul campo di casa sabato alle 20:30.. La Consoli Sferc Brescia cede il primo round dei playoff ai friulani della Tinet Prata con un netto 1-3 al San Filippo, chiudendo il match con i parziali di 18-25, 25-19, 18-25 e 16-25 dopo una prestazione tecnicamente incerta dei tucani. Il palazzetto ha una squadra di casa incapace di trovare quella coesione necessaria per contrastare il ritmo imposto dagli ospiti. Mentre la Tinet Prata si è mostrata precisa nel servizio e capace di gestire le fasi critiche, Brescia ha faticato a reagire ai momenti di sbandamento, subendo la forza di un sestetto friulano che ha saputo colpire duramente in ricezione e in attacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff pallavolo: la Tinet Prata travolge Brescia con un 3-1 netto

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