Volley femminile ultimo sorriso per la Life365eu Forlì | successo su Scandicci e salvezza conquistata
La squadra di volley femminile Life365.eu Forlì ha concluso la stagione con una vittoria per 3-1 contro la Savino Del Bene Scandicci Youth. La partita si è giocata con i parziali di 21-25, 25-11, 25-14 e 25-18. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto la salvezza, mettendo fine a un campionato caratterizzato da diverse difficoltà.
La stagione della Life365.eu Forlì termina con un netto successo contro la Savino Del Bene Scandicci Youth per 3-1 (21-25; 25-11; 25-14; 25-18), concludendo così un'annata non semplice, ma conclusa con il desiderato traguardo della salvezza. Il primo set sembra partire bene per le ragazze.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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