Volley femminile ultimo sorriso per la Life365eu Forlì | successo su Scandicci e salvezza conquistata

Da forlitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di volley femminile Life365.eu Forlì ha concluso la stagione con una vittoria per 3-1 contro la Savino Del Bene Scandicci Youth. La partita si è giocata con i parziali di 21-25, 25-11, 25-14 e 25-18. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto la salvezza, mettendo fine a un campionato caratterizzato da diverse difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La stagione della Life365.eu Forlì termina con un netto successo contro la Savino Del Bene Scandicci Youth per 3-1 (21-25; 25-11; 25-14; 25-18), concludendo così un'annata non semplice, ma conclusa con il desiderato traguardo della salvezza. Il primo set sembra partire bene per le ragazze.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Volley serie b1 femminile. Riccione, scatto salvezza. Successo e sorpasso su ForlìPasso importante in ottica salvezza della Lasersoft Riccione, che vince 3-1 il derby con Forlì e sorpassa le dirette rivali in classifica.

Leggi anche: A cuore leggero con la salvezza in tasca: la Life365.eu chiude la sua stagione contro Scandicci

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web