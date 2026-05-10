Volley femminile ultimo sorriso per la Life365eu Forlì | successo su Scandicci e salvezza conquistata

La squadra di volley femminile Life365.eu Forlì ha concluso la stagione con una vittoria per 3-1 contro la Savino Del Bene Scandicci Youth. La partita si è giocata con i parziali di 21-25, 25-11, 25-14 e 25-18. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto la salvezza, mettendo fine a un campionato caratterizzato da diverse difficoltà.

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