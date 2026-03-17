Volley serie b1 femminile Riccione scatto salvezza Successo e sorpasso su Forlì

La squadra di volley femminile di Riccione ha ottenuto una vittoria per 3-1 nel derby contro Forlì, conquistando così tre punti fondamentali per la classifica. Con questo risultato, Riccione ha superato Forlì in classifica, facendo un passo avanti nella corsa alla salvezza nella Serie B1 femminile. La partita si è svolta tra le mura della squadra di Riccione, con le atlete che hanno messo a segno punti decisivi nel corso del match.

Passo importante in ottica salvezza della Lasersoft Riccione, che vince 3-1 il derby con Forlì e sorpassa le dirette rivali in classifica. La squadra di coach Piraccini gioca particolarmente bene i punti importanti, trovando compattezza nelle fasi calde e chiudendo con tre punti d’oro. Nel primo set Forlì parte meglio (6-9 e 9-12), poi la Lasersoft viene fuori nella parte centrale e prende cinque punti di vantaggio, chiudendo alla terza opportunità sul 25-22. Nel secondo è la squadra riccionese a menare le danze in avvio, con Forlì a reagire e sorpassare sul 9-10. Si viaggia punto su punto, con Riccione che vola due set a zero grazie al 26-24. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie b1 femminile. Riccione, scatto salvezza. Successo e sorpasso su Forlì Articoli correlati Volley serie B1 femminile. Battuta d’arresto in trasferta per RiccioneBattuta d’arresto pesante per la Lasersoft Riccione, che in casa del Centro Volley Reggiano perde 3-0 senza mai dare la sensazione di poterla... Leggi anche: Volley B1 femminile. Calisesi e Gregori, lo strano derby Forlì-Cesena. Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezza Contenuti e approfondimenti su Volley serie Temi più discussi: Volley serie B1 femminile. Olimpia Teodora, primo match ball. Ma va sul Valdarno con poche rotazioni; Le partite della serie B1 femminile; Volley Femminile Serie B1 - La Lasersoft fa suo il derby con Forlì (3-1); Impresa Roma Volley, fa centro Sabaudia, UV Pomezia ferma la capolista in B1. VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: Mondovì avanti a singhiozzoSesta giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco sono sempre più vicine alla promozione in A3. Le pumine di Basso battono l’Issa Novara ... targatocn.it Volley B1/F – Mondovì deve ripartire da Novara, pochi rischi per le primeVolley B1/F - Mondovì deve ripartire da Novara per vendicare la sconfitta con Villa Cortese, pochi rischi per le prime della classe ... ideawebtv.it VOLLEY, SERIE A1 FEMMINILE Cuneo Granda Volley non si ferma più e batte Bergamo al tie-break. I playoff iniziano con il brivido: Conegliano recupera dallo 0-2 con Novara - facebook.com facebook