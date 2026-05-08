A cuore leggero con la salvezza in tasca | la Life365eu chiude la sua stagione contro Scandicci

La squadra Life365.eu affronta la sua ultima partita della stagione contro la formazione di Scandicci. La gara si terrà sabato sera alle 20 e rappresenta l'ultimo impegno prima della conclusione del campionato. La formazione è già sicura di aver evitato la retrocessione e si prepara a disputare questa sfida con l’obiettivo di concludere al meglio il torneo.

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