A cuore leggero con la salvezza in tasca | la Life365eu chiude la sua stagione contro Scandicci
La squadra Life365.eu affronta la sua ultima partita della stagione contro la formazione di Scandicci. La gara si terrà sabato sera alle 20 e rappresenta l'ultimo impegno prima della conclusione del campionato. La formazione è già sicura di aver evitato la retrocessione e si prepara a disputare questa sfida con l’obiettivo di concludere al meglio il torneo.
Ultima fatica stagionale per la Life365.eu che, ormai matematicamente certa della salvezza, ospita sabato sera alle 20.30, al Villa Romiti, la Savino Del Bene Volley Scandicci Youth, formazione composta quasi esclusivamente dalle giovani del florido settore giovanile toscano. Ormai certa della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La Life365.eu cade a Campagnola Emilia ma conquista la salvezza
Leggi anche: La Life365.eu espugna Modena: tre punti pesantissimi per la corsa salvezza