Volley Bergamo 1991 il saluto di Cesé Montalvo completa le partenze Confermate solo Kipp e Meli

Il Volley Bergamo 1991 ha ufficializzato le partenze di diverse giocatrici, tra cui Ailama Cesé Montalvo, che lascia il club dopo aver contribuito con le sue prestazioni nelle ultime due stagioni. Restano invece confermate le atlete Denise Meli e Kendall Kipp, che continueranno a vestire la maglia rossoblù nella prossima stagione. La squadra ha così concluso il processo di rinnovamento del roster, con alcune assenze e conferme.

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