Volley Bergamo 1991 il saluto di Cesé Montalvo completa le partenze Confermate solo Kipp e Meli
Il Volley Bergamo 1991 ha ufficializzato le partenze di diverse giocatrici, tra cui Ailama Cesé Montalvo, che lascia il club dopo aver contribuito con le sue prestazioni nelle ultime due stagioni. Restano invece confermate le atlete Denise Meli e Kendall Kipp, che continueranno a vestire la maglia rossoblù nella prossima stagione. La squadra ha così concluso il processo di rinnovamento del roster, con alcune assenze e conferme.
Vera rivoluzione nel roster, con la cubana che dopo due anni lascia i colori rossoblu. Nei prossimi giorni gli annunci dei nuovi innesti Chiuso il cerchio delle partenze, con le sole conferme di Denise Meli e Kendall Kipp. Il Volley Bergamo 1991 saluta Ailama Cese Montalvo, una delle stelle più luminose che hanno impreziosito il percorso rossoblù nelle ultime due stagioni. Due anni vissuti intensamente, in cui la schiacciatrice cubana ha saputo conquistare il pubblico del PalaFacchetti di Treviglio e della ChorusLife Arena di Bergamo con il suo talento esplosivo, la sua energia e una capacità unica di accendere il gioco nei momenti decisivi....🔗 Leggi su Bergamonews.it
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