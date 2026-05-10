Voli UE | stop ai rincari post-acquisto e nuove tutele per i passeggeri

Dal prossimo mese, i vettori aerei dell'Unione Europea non potranno più applicare aumenti ai prezzi dei biglietti dopo la prenotazione. Inoltre, sono previste nuove regole per tutelare i passeggeri, soprattutto in caso di rincari legati al carburante. Le compagnie saranno responsabili di coprire eventuali costi aggiuntivi derivanti da variazioni di prezzo già pagate dai clienti. Le norme entreranno in vigore per garantire maggiore trasparenza e protezione nei contratti di volo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambieranno i prezzi dei biglietti dopo la prenotazione?. Chi deve pagare per i rincari del carburante post-acquisto?. Dopo quante ore di ritardo scatta l'assistenza obbligatoria in aeroporto?. Cosa succede se si perde una coincidenza per un volo in ritardo?.? In Breve Assistenza obbligatoria dopo 2 ore per tratte brevi fino a 1.500 km.. Assistenza dopo 3 ore per voli tra 1.500 e 3.500 km.. Assistenza dopo 4 ore per voli intercontinentali oltre i 3.500 km.. Rimborso totale parte non utilizzata dopo 5 ore di ritardo accumulato.. Bruxelles introduce nuove tutele per i passeggeri aerei in Europa, imponendo alle compagnie la trasparenza totale sui prezzi e garantendo assistenza immediata in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli UE: stop ai rincari post-acquisto e nuove tutele per i passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Voli: l’UE blocca i rincari post-acquisto causati dal carburante? Domande chiave Come possono i tour operator aumentare il prezzo del pacchetto vacanza? Chi deve avvisare il viaggiatore in caso di rincari... Voli già prenotati: il rischio di rincari post-acquisto dopo il contratto? Cosa sapere Flightright segnala tentativi di rincari post-acquisto sui voli causati dall'instabilità geopolitica globale. Argomenti più discussi: Crisi cherosene, i piani di emergenza delle compagnie aeree: tagli il martedì e mercoledì, stop ai voli all'ora di pranzo e alle rotte brevi; Ue, Stretto di Hormuz e caro biglietti aerei: cosa spetta al passeggero.Stop ai rincari retroattivi dei voli; Prezzi dei voli e crisi carburante, arriva lo stop Ue ai supplementi dopo l’acquisto; Voli e guerra: l’Ue dice no ai rincari dei biglietti aerei, allarme per possibili carenze di carburante.