Voli | l’UE blocca i rincari post-acquisto causati dal carburante

L’Unione Europea ha deciso di intervenire contro i rincari sui voli causati dall’aumento dei costi del carburante dopo l’acquisto dei biglietti. La normativa stabilisce che i tour operator devono informare i clienti in caso di variazioni di prezzo impreviste e non possono applicare aumenti senza previa comunicazione. La misura mira a tutelare i consumatori da variazioni di costo improvvise e non comunicate al momento della prenotazione.

? Domande chiave Come possono i tour operator aumentare il prezzo del pacchetto vacanza? Chi deve avvisare il viaggiatore in caso di rincari imprevisti? Perché le compagnie non possono usare il carburante come scusa? Quali limiti deve rispettare Volotea per le richieste di pagamento extra??? In Breve Tour operator limitati a rincari dell'8% sul valore totale del pacchetto vacanza. Comunicazione obbligatoria per adeguamenti tariffari con preavviso minimo di 20 giorni. Compagnie obbligate a u .🔗 Leggi su Ameve.eu

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