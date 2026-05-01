Recentemente sono stati segnalati casi di aumenti di prezzo sui voli già prenotati, che avvengono dopo aver concluso il contratto. L'azienda specializzata in diritti dei passeggeri ha evidenziato come l'instabilità geopolitica a livello mondiale possa influire sui costi dei biglietti aerei, portando a ricalcoli e rialzi non preventivati. Questi episodi coinvolgono principalmente clienti che avevano già completato le procedure di acquisto.

? Cosa sapere Flightright segnala tentativi di rincari post-acquisto sui voli causati dall'instabilità geopolitica globale.. I pacchetti turistici prevedono recesso gratuito se l'aumento supera l'8% del prezzo totale.. Il rischio di dover pagare supplementi extra per un volo già prenotato cresce con l’instabilità geopolitica attuale, mettendo a dura prova la tenuta dei contratti conclusi tra passeggeri e compagnie aeree. In questo scenario di forte tensione internazionale, che ha fatto impennare i costi del carburante, emerge una preoccupazione concreta ha già saldato il prezzo del proprio viaggio: la possibilità che le vettori introducano rincari post-acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli già prenotati: il rischio di rincari post-acquisto dopo il contratto

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