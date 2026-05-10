Voli cambiano le tutele Ue per ritardi e cancellazioni | rimborsi assistenza e prezzi chiari

L’Unione Europea ha aggiornato le norme che regolano i diritti dei passeggeri aerei, introducendo nuove regole su rimborsi, assistenza e trasparenza dei prezzi. Le modifiche riguardano biglietti più comprensibili, informazioni più chiare al momento dell’acquisto e maggiore tutela in caso di ritardi o cancellazioni. Queste misure arrivano in un momento in cui i costi del carburante continuano a influenzare il settore del trasporto aereo.

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Biglietti più chiari, meno sorprese al gate e nuove garanzie per chi vola in Europa. Bruxelles interviene sul trasporto aereo per rafforzare i diritti dei passeggeri in una fase in cui il caro-carburante continua a pesare sui conti delle compagnie. Il messaggio è netto: il costo del cherosene non può trasformarsi in un supplemento da scaricare su chi ha già acquistato il biglietto. Il prezzo indicato al momento della prenotazione deve restare finale, trasparente e comprensivo di tutti gli oneri. Prezzo bloccato e più trasparenza. Il primo punto riguarda la formazione del prezzo. Le compagnie aeree devono indicare fin dall’inizio della prenotazione il costo complessivo del biglietto, includendo tasse, oneri aeroportuali e supplementi obbligatori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voli, cambiano le tutele Ue per ritardi e cancellazioni: rimborsi, assistenza e prezzi chiari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pacchetti vacanza, l’Ue cambia le regole: più tutele su rimborsi e cancellazioni Prezzi dei voli, l’Europa interviene su cancellazioni, rimborsi e indennizzi (fino a 600 euro)Il caro carburante non può trasformarsi in un doppio conto per i viaggiatori che prendono l’aereo.