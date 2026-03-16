L’Unione europea ha aggiornato le norme sui pacchetti vacanza, introducendo maggiori tutele per i consumatori. Le nuove regole riguardano principalmente rimborsi e cancellazioni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori. Le modifiche interessano soprattutto le prenotazioni online, dove le garanzie non erano sempre chiare. La revisione mira a chiarire i diritti e a standardizzare le procedure nel settore turistico.

Non è solo una questione di vacanze, ma di diritti. Con la revisione delle regole sui pacchetti turistici, l’Unione europea prova a mettere ordine in un mercato in cui, soprattutto con le prenotazioni online, per i viaggiatori non è sempre chiaro quali garanzie valgano davvero. Il nuovo impianto normativo interviene sui punti più delicati del rapporto tra cliente e operatore: definizione del pacchetto, rimborsi, voucher, gestione dei reclami e protezione in caso di crisi dell’organizzatore. Quando scattano le tutele. Uno dei passaggi più rilevanti, come riporta Il Corriere, riguarda la distinzione tra semplice acquisto di più servizi e vero pacchetto turistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pacchetti vacanza, l’Ue cambia le regole: più tutele su rimborsi e cancellazioni

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