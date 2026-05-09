Con l’arrivo dell’estate e il sempre crescente numero di persone che scelgono di viaggiare in aereo, l’Unione europea ha deciso di intervenire sulle regole relative ai voli cancellati, ai rimborsi e agli indennizzi. La misura prevede indennizzi fino a 600 euro per i passeggeri coinvolti e mira a tutelare chi si trova ad affrontare disagi causati dall’aumento dei prezzi del carburante. La normativa si applica anche alle compagnie aeree che operano all’interno dell’Unione.

Il caro carburante non può trasformarsi in un doppio conto per i viaggiatori che prendono l’aereo. Con l’estate alle porte e milioni di europei pronti a partire, l’Unione europea prova a mettere ordine nel caos del trasporto aereo provocato dalla crisi energetica per la guerra in Medio Oriente. Ecco allora nuove linee guida su cancellazioni, rimborsi, supplementi carburante e indennizzi (fino a 600 euro) per difendere consumatori e turismo, in uno dei periodi più delicati dell’anno, l’estate. Stop ai rincari sui biglietti aerei già acquistati. Bruxelles mette un primo punto fermo sulle conseguenze del forte aumento del costo del jet fuel: le compagnie aeree non potranno aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati dai passeggeri.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Prezzi dei voli, l’Europa interviene su cancellazioni, rimborsi e indennizzi (fino a 600 euro)

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