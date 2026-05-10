Sciopero lunedì nero nei cieli italiani | l' 11 maggio voli a rischio orari e modalità

Lunedì 11 maggio, i cieli italiani saranno interessati da uno sciopero che coinvolge piloti e assistenti di volo di diverse compagnie aeree, tra cui EasyJet. La protesta potrebbe portare a cancellazioni e ritardi sui voli programmati per quella giornata, con alcune compagnie che hanno annunciato modifiche agli orari e alle modalità di partenza. Le autorità e le compagnie stanno comunicando le eventuali variazioni e suggeriscono di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

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Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.,, La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di volo di EasyJet, che si fermeranno dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, che denunciano il mancato avanzamento delle trattative per il rinnovo del contratto e un progressivo peggioramento delle relazioni industriali.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero, lunedì nero nei cieli italiani: l'11 maggio voli a rischio, orari e modalità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero Enav a Napoli l'11 maggio: voli a rischio a CapodichinoIl traffico aereo su Napoli Capodichino potrebbe subire rallentamenti lunedì 11 maggio 2025, quando il personale Enav dell'aeroporto partenopeo... Scioperi trasporto aereo, domani voli a rischio nel lunedì nero(Adnkronos) – Voli a rischio domani, 11 maggio, per una serie di scioperi che in Italia mettono a rischio la giornata del trasporto aereo.