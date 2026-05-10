voglio una squadra ambiziosa e determinata

Stasera alle 18, la Tema Sinergie torna in campo al PalaElachem per sfidare Vigevano, nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff. La squadra affronta nuovamente lo stesso avversario, con l’obiettivo di ottenere un risultato diverso rispetto alla sfida precedente. La partita si svolge nello stesso luogo e contro la stessa formazione, con l’intento di avanzare nella competizione.

Stesso posto, stesso avversario e, si spera, risultato differente. La Tema Sinergie ritorna al PalaElachem stasera alle 18 per affrontare Vigevano nella seconda sfida dei quarti di finale playoff. Venerdì i faentini hanno perso 58-68 subendo il parziale decisivo nell’ultimo quarto dove aver giocato i primi 25’ in maniera perfetta, e proprio da qui dovranno ripartire. Vigevano è forte e non perde in casa dal 16 novembre, ma i Raggisolaris hanno mostrato di poterle tener testa, dovendo però avere il massimo contributo da tutti ed essere sempre attenti e concentrati. I 9 punti del terzetto Santiangeli-Van Ounsem-Fumagalli e i 58 complessivi sono troppo pochi per pensare di sbancare il campo lombardo ed inoltre venerdì si è visto che alla minima distrazione, l’Elachem punisce con la sua solidità difensiva e con i giocatori di talento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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