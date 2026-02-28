Team Vangi punta in alto Una squadra ambiziosa

Il team Vangi Tommasini-Il Pirata ha presentato ufficialmente la squadra per la stagione 2026 presso il Museo del Ciclismo in via Chiantigiana a Ponte a Ema. Si tratta di uno dei gruppi juniores più competitivi del panorama in Italia, con una formazione che punta a distinguersi nel circuito nazionale. L’evento ha visto la partecipazione dei membri del team e rappresentanti della società.

In quella che possiamo definire "Casa Bartali" presso il Museo del Ciclismo in via Chiantigiana a Ponte a Ema, la presentazione ufficiale per la stagione 2026 di uno dei più forti e ambiziosi gruppi juniores in campo nazionale, quello della Vangi Tommasini-Il Pirata. Sedici gli atleti, con uno spagnolo e 15 italiani provenienti da varie regioni. In loro la voglia di scherzare ma pronti a mettersi in strada, a dare tutto, a diventare protagonisti inseguendo il loro sogno. Patron Fabrizio Vangi, da quest'anno team manager e presidente onorario (quello effettivo è Franco Barbetta) felice ed entusiasta del suo team, ha ricordato che quest'anno...