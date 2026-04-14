Avellino D’Agostino | Squadra ambiziosa niente cali nel finale

Il presidente della squadra ha dichiarato che il club è ambizioso e ha confermato che in passato non ci sono stati cali di rendimento nel finale di partita. Ha anche parlato di una fase di valutazione per il futuro, senza entrare nei dettagli. La squadra ha mostrato determinazione e impegno nel corso della stagione, secondo quanto riferito dal dirigente. La società continuerà a lavorare per mantenere alta la competitività.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente Angelo Antonio D’Agostino traccia un bilancio – in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale di Laura Nargi – lucido e completo sul momento dell’ Avellino, tra campo, ambizioni e prospettive future, senza nascondere rammarichi ma rilanciando con decisione gli obiettivi del club. A quattro giornate dalla fine del campionato, il numero uno biancoverde fissa subito la priorità: “ Intanto mi aspetto una vittoria a Mantova “. Un obiettivo immediato che si inserisce però in una visione più ampia. La salvezza, ormai vicina, non può rappresentare un punto d’arrivo: “Non è un punto di arrivo quello di avere la salvezza, ma sicuramente è uno degli obiettivi che ci eravamo promessi di fare, ma non è l’unico”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, D’Agostino: “Squadra ambiziosa, niente cali nel finale” Avellino, Ballardini carica: “Niente cali, vogliamo continuità”Tempo di lettura: 2 minutiDavide Ballardini guarda avanti senza distrazioni, concentrato su una sfida che può dire molto sul momento dell’Avellino. Ballardini alla vigilia: “Niente cali, dobbiamo essere squadra”Tempo di lettura: 2 minutiAlla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Davide Ballardini sceglie un tono diretto, senza sfumature, consapevole del... Modesto attende novità anche dall'infermeria dopo Spezia-Mantova #Avellino - facebook.com facebook 'Transumanze e pascoli' tra cultura, storia e tradizioni. Sabato ad Avellino la presentazione del libro di Fioravante Ascolese e Rosa Bianco #ANSA x.com