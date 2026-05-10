Dusan Vlahovic torna a essere un elemento importante nella squadra, ritrovando il suo spazio in campo dopo un periodo di assenza o difficoltà. La sua presenza ha contribuito a migliorare la posizione della squadra in classifica, portandola oltre il Milan. La partita si conclude con una vittoria che permette alla squadra di salire di alcune posizioni in graduatoria. Vlahovic ha giocato un ruolo centrale nell'evento sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo un’assenza di centosessanta giorni, Dusan Vlahovic è finalmente tornato in campo, e la sua presenza ha avuto un impatto immediato. Il talentuoso attaccante serbo ha dimostrato di essere fondamentale per la Juventus, aiutando la squadra a conquistare una vittoria importante sull’erba salentina. La sua prestazione non è solo un segnale del rientro in forma, ma anche un chiaro messaggio ai tifosi e alla concorrenza: Vlahovic è tornato e pronto a lasciare il segno. La gara si è rivelata un momento chiave per la Juventus, in un periodo in cui la squadra cercava disperatamente di risalire in classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vlahovic riconquista il suo posto alla Juve, superando il Milan in classifica.

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