La Juve si aggrappa a Vlahovic e al suo gol dopo 12 secondi | a Lecce vince e scavalca il Milan al 3° posto
La Juventus ha vinto la partita contro il Lecce al Via del Mare grazie a un gol di Dusan Vlahovic segnato dopo appena 12 secondi dall'inizio del match. Con questa vittoria, la squadra si è piazzata al terzo posto in classifica, superando il Milan nella graduatoria. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, mantenendo così i tre punti in palio e rafforzando la posizione in campionato.
La Juventus batte il Lecce al Via del Mare con un gol lampo di Dusan Vlahovic dopo appena 12 secondi e compie un passo pesantissimo nella corsa Champions. I bianconeri salgono a 68 punti e mettono pressione a Milan, Roma e Como.🔗 Leggi su Fanpage.it
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