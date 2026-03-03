Ultimissime Juve LIVE | nuovo incontro con Vlahovic che intanto può tornare tra i convocati

Nelle ultime ore la Juventus ha avuto un nuovo incontro con Vlahovic, che potrebbe tornare a essere disponibile tra i convocati. La squadra continua a monitorare la situazione dell’attaccante e aggiorna sulle sue condizioni. La redazione JuventusNews24 segue in tempo reale gli sviluppi e le novità più recenti legate ai bianconeri.

Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic lascia a zero a giugno, Chiesa spinge per tornare

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic vede il rientro, battibecco tra Spalletti e NdickaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it

Gasperini poteva davvero diventare il nuovo allenatore della Juve? Storie e retroscena, per due volte il matrimonio è stato sfioratoGasperini poteva diventare il nuovo allenatore della Juve? Storie e retroscena di quanto successo, per due volte il matrimonio è stato a un passo «La Juventus è stata una palestra incredibile. Ho fatt ... juventusnews24.com

