Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. Attualmente, non ci sono novità ufficiali riguardo a un possibile rinnovo, mentre si parla di un interesse del calciatore verso club come il Bayern Monaco e il Barcellona. La situazione contrattuale resta sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali da parte del club o dell’attaccante.

Manca sempre meno al 30 giugno 2026, giorno nel quale il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus volgerà al termine. Dopo il brutto infortunio rimediato a novembre, l’addio del serbo sembrava certo, ma Spalletti ha sempre avuto un grande feeling con l’attaccante e per questo la dirigenza si era mossa per arrivare ad un accordo. Oggi, con il tempo che scorre sempre più velocemente, siamo arrivati ad una fase di stallo della trattativa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, nonostante sia già arrivata una proposta per il rinnovo, il serbo e il suo entourage starebbero temporeggiando, in attesa di offerte più importanti da altri club europei.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, frenata sul rinnovo di Vlahovic: Bayern e Barcellona nei pensieri del serbo?

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