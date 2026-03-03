Rinnovo Vlahovic anticipati i contatti tra la Juve e l’entourage I paletti economici dei bianconeri e richieste del giocatore | tutti i dettagli

La Juventus ha avviato i primi contatti con l’entourage di Vlahovic per discutere del rinnovo del contratto. Sono stati anticipati alcuni incontri tra le parti, durante i quali sono stati affrontati i limiti economici stabiliti dai bianconeri e le richieste avanzate dal giocatore. La trattativa si sta sviluppando con incontri preliminari mirati a definire i termini dell’accordo.

Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l’Inter Rinnovo Spalletti, svelate le tempistiche della firma. Sarà Lucio a decidere la durata del contratto: i dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, anticipati i contatti tra la Juve e l’entourage. I paletti economici dei bianconeri e richieste del giocatore: tutti i dettagli Ferreira Carrasco Juve, contatti con l’entourage del giocatore belga: c’è da superare questo ostacoloCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Tonali Juventus, pista difficile per i bianconeri tra richieste economiche del Newcastle e concorrenza. Tutti i dettagli JUVE-UDINESE 3-1, Vlahovic e Brambilla in conferenza: esonero Tudor È colpa di tutti. Una selezione di notizie su Rinnovo Vlahovic Temi più discussi: Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo; Vlahovic-Juve e l'effetto Spalletti: il momento della verità dopo Galatasaray e Roma, vertice per il rinnovo; Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028. Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riapertaLa notizia, nelle ultime ore, ha preso una direzione precisa: la storia tra Juventus e Vlahovic non è ancora arrivata ai titoli di coda. Quello che sembra un addio certo, adesso non è più così certo. fanpage.it Rinnovo Vlahovic-Juventus, c’è la svolta: incontro con la dirigenza!Arrivano in più novità importantissime da Sky Sport: è andato in scena un primo incontro tra la dirigenza della Juventus e Vlahovic. Si è registrata in questo summit la totale apertura del giocatore ... fantamaster.it Oltre al vicino rientro in campo dopo 3 mesi di stop potrebbe arrivare una notizia importante per Dusan #Vlahovic: il suo entourage e la Juventus sono pronti ad intavolare il discorso rinnovo x.com Oltre al vicino rientro in campo dopo 3 mesi di stop potrebbe arrivare una notizia importante per Dusan Vlahovic: il suo entourage e la Juventus sono pronti ad intavolare il discorso rinnovo - facebook.com facebook