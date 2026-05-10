Al primo minuto di gioco, un gol di Vlahovic ha portato la Juventus in vantaggio contro il Lecce, segnando dopo appena 15 secondi dall'inizio della partita. La Juventus ha mantenuto il controllo del centrocampo durante l’intero incontro, grazie alle prestazioni di alcuni giocatori chiave che hanno favorito il predominio nella fase di possesso palla. Con questa vittoria, la squadra bianconera ha superato temporaneamente il Milan in classifica.

? Punti chiave Come ha fatto Vlahovic a segnare dopo soli 15 secondi?. Chi ha permesso alla Juventus di dominare il centrocampo oggi?. Perché la squadra non è riuscita a raddoppiare il vantaggio?. Cosa cambierà in classifica con il sorpasso sul Milan?.? In Breve Gol di Vlahovic dopo 15 secondi e parata di Di Gregorio su Cheddira.. Conceicao colpisce il palo e l'arbitro Colombo annulla rete a Vlahovic.. Koopmeiners torna titolare al posto di Thuram per equilibrare il centrocampo.. Elkann e Platini discutono a Taormina della costruzione del futuro societario.. Dusan Vlahovic ha siglato un gol dopo soli 15 secondi di gioco al Via del Mare, permettendo alla Juventus di superare il Milan in classifica dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vlahovic fulmina il Lecce dopo 15 secondi: la Juve scavalca il Milan

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