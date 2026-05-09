Vlahovic fulmina il Lecce a 12 secondi | è un record per la Juve
Al minuto 12 secondi dall'inizio della partita, l'attaccante ha segnato un gol che ha stabilito un nuovo record per la Juventus, superando il precedente di Arturo Vidal. Cambiaso ha intercettato un pallone a centrocampo, ha superato un avversario e ha trovato lo spazio per un tiro verso la porta avversaria, che ha portato al gol. La rete ha permesso alla squadra di portarsi in vantaggio immediatamente.
? Punti chiave Chi ha battuto il record di Arturo Vidal per la Juventus?. Come ha fatto Cambiaso a creare lo spazio per il tiro?. Quali calciatori d'élite hanno segnato ancora più velocemente di Vlahovic?. Perché il movimento di Cambiaso ha mandato in crisi la difesa?.? In Breve Assist quinto stagionale per Andrea Cambiaso dopo cross perfetto su Tiago Gabriel.. Vlahovic supera il record di Arturo Vidal fissato nel novembre 2012.. Leao e Lozano hanno segnato rispettivamente a 6 e 9 secondi.. Azione avvenuta il 9 maggio 2026 contro la difesa del Lecce.. Dušan Vlahovi? scuote il campo a Lecce dopo soli 12 secondi di gioco, siglando un gol che riscrive i primati della Juventus nella Serie A moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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#Spalletti ha rassicurato sul futuro di #Vlahovic confermando la volontà del giocatore di continuare con la #Juve "E' un professionista con grande carattere, ha le giocate che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per que facebook