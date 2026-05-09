Vlahovic fulmina il Lecce a 12 secondi | è un record per la Juve

Al minuto 12 secondi dall'inizio della partita, l'attaccante ha segnato un gol che ha stabilito un nuovo record per la Juventus, superando il precedente di Arturo Vidal. Cambiaso ha intercettato un pallone a centrocampo, ha superato un avversario e ha trovato lo spazio per un tiro verso la porta avversaria, che ha portato al gol. La rete ha permesso alla squadra di portarsi in vantaggio immediatamente.

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? Punti chiave Chi ha battuto il record di Arturo Vidal per la Juventus?. Come ha fatto Cambiaso a creare lo spazio per il tiro?. Quali calciatori d'élite hanno segnato ancora più velocemente di Vlahovic?. Perché il movimento di Cambiaso ha mandato in crisi la difesa?.? In Breve Assist quinto stagionale per Andrea Cambiaso dopo cross perfetto su Tiago Gabriel.. Vlahovic supera il record di Arturo Vidal fissato nel novembre 2012.. Leao e Lozano hanno segnato rispettivamente a 6 e 9 secondi.. Azione avvenuta il 9 maggio 2026 contro la difesa del Lecce.. Dušan Vlahovi? scuote il campo a Lecce dopo soli 12 secondi di gioco, siglando un gol che riscrive i primati della Juventus nella Serie A moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vlahovic fulmina il Lecce a 12 secondi: è un record per la Juve ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lecce Juve 0-1 LIVE: la rete di Vlahovic dopo pochi secondi sblocca la sfida! Fine primo tempodi Andrea BargioneLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi... Leggi anche: Lecce-Juventus diretta: bianconeri in gol dopo 12 secondi Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Corvino ritrova Vlahovic: lo strappò a mezza Europa con una battuta alla mamma, poi...; Lecce-Juve, Vlahovic ritrova Corvino: così lo scoprì nel Partizan Belgrado. Gol annullato Vlahovic: il serbo aveva realizzato il raddoppio in Lecce Juve, ma il VAR annulla tutto per fuorigiocoGol annullato Vlahovic, il serbo aveva realizzato lo 0-2 in Lecce Juve. Ma l'arbitro ha annullato tutto per la posizione di fuorigioco del serbo ... juventusnews24.com Juventus subito avanti: 12 secondi e Vlahovic fulmina il Lecce, 1-0 al Via del MareDodici secondi e Dusan Vlahovic fulmina Falcone. Azione subito offensiva della Juventus, che da destra verso sinistra trova Cambiaso: traversone in area che pesca il centravanti serbo, tocco per manda ... msn.com Quel colpo di fulmine per Vlahovic a Belgrado. Il fiuto di Corvino, il blitz con cui la Fiorentina anticipa le big d'Europa e quel paragone con Batistuta. Storia di un grande colpo di mercato e un feeling sempre vivo: ora di nuovo avversari a Lecce. #calciomercat x.com