Vlahovic è tornato ed è pronto per il rush finale | al Fantacampionato è un' occasione
Dopo un infortunio, l'attaccante serbo è rientrato in campo e si è subito reso protagonista segnando un gol decisivo contro il Lecce, bastati appena 12 secondi per trovare la rete. La sua presenza rappresenta un'opportunità per chi lo ha in rosa nel Fantacampionato, considerando il suo impatto immediato sulla partita. La sua disponibilità potrebbe influenzare le scelte dei fantallenatori nelle prossime settimane.
Sono bastati poco più di dieci secondi (dodici per l'esattezza) a Dusan Vlahovic per realizzare il gol che ha deciso la partita contro il Lecce. Secondo centro consecutivo per l'attaccante della Juventus (anche un gol annullato per lui nel match del Via del Mare), autore di una rete fondamentale anche nella scorsa giornata con il Verona. Dopo una stagione travagliata dagli infortuni, il serbo sembra ora essere tornato in forma ed è pronto per un finale in crescendo. Nelle ultime due partite l'ex Fiorentina ha infatti garantito quattro punti fondamentali ai bianconeri per la corsa Champions, salendo a quota cinque reti in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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