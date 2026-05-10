Vlahovic è tornato ed è pronto per il rush finale | al Fantacampionato è un' occasione

Dopo un infortunio, l'attaccante serbo è rientrato in campo e si è subito reso protagonista segnando un gol decisivo contro il Lecce, bastati appena 12 secondi per trovare la rete. La sua presenza rappresenta un'opportunità per chi lo ha in rosa nel Fantacampionato, considerando il suo impatto immediato sulla partita. La sua disponibilità potrebbe influenzare le scelte dei fantallenatori nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui