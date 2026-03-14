L'attaccante del Torino ha segnato due gol nelle ultime tre partite, inclusa una rete nel successo contro il Parma. Nelle precedenti partite, aveva segnato anche contro la Lazio, contribuendo al +3 della squadra. Si prepara ora al rush finale del campionato e al fantacalcio, con l’obiettivo di mantenere alta la sua produzione offensiva.

Due gol nelle ultime tre partite, sette in tutto il campionato e una costanza di rendimento che lo rende uno degli attaccanti più affidabili in Serie A e al fantacalcio. Giovanni Simeone è stato protagonista anche nel successo di venerdì sera del suo Torino sul Parma, con un destro sul primo palo che è passato tra le gambe di Suzuki. Periodo d'oro anche al Fantacampionato Gazzetta per l'ex Napoli che, dopo essere stato fermo per un paio di settimane tra gennaio e febbraio a causa di un problema muscolare, aveva ritrovato la rete già contro la Lazio, sempre all'Olimpico Grande Torino. Nella sua prima stagione da granata, è al momento il miglior marcatore della squadra con sette reti e si distingue al fantacalcio per la continuità: in 22 partite a voto ha fatto registrare due sole insufficienze piene (5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simeone è pronto per il rush finale, anche al fantacalcio: due gol nelle ultime tre partite

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