Simeone è pronto per il rush finale anche al fantacalcio | due gol nelle ultime tre partite
L'attaccante del Torino ha segnato due gol nelle ultime tre partite, inclusa una rete nel successo contro il Parma. Nelle precedenti partite, aveva segnato anche contro la Lazio, contribuendo al +3 della squadra. Si prepara ora al rush finale del campionato e al fantacalcio, con l’obiettivo di mantenere alta la sua produzione offensiva.
Due gol nelle ultime tre partite, sette in tutto il campionato e una costanza di rendimento che lo rende uno degli attaccanti più affidabili in Serie A e al fantacalcio. Giovanni Simeone è stato protagonista anche nel successo di venerdì sera del suo Torino sul Parma, con un destro sul primo palo che è passato tra le gambe di Suzuki. Periodo d'oro anche al Fantacampionato Gazzetta per l'ex Napoli che, dopo essere stato fermo per un paio di settimane tra gennaio e febbraio a causa di un problema muscolare, aveva ritrovato la rete già contro la Lazio, sempre all'Olimpico Grande Torino. Nella sua prima stagione da granata, è al momento il miglior marcatore della squadra con sette reti e si distingue al fantacalcio per la continuità: in 22 partite a voto ha fatto registrare due sole insufficienze piene (5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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