Ottolini a Sky | Pronti per questo rush finale Con Vlahovic i colloqui proseguiranno in queste settimane Spalletti? Non c’è fretta

Da juventusnews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha annunciato che si sta preparando per le ultime settimane di trattative, con colloqui ancora in corso con il giocatore. È stato confermato che la discussione con il calciatore continuerà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l’allenatore, è stato dichiarato che non si prevedono decisioni immediate e che non c’è in programma un cambio di staff nel breve periodo.

Joao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagli Ederson Juventus, Atletico Madrid e Atalanta sempre più vicine all’intesa totale! Le ultimissime sul futuro del brasiliano Muharemovic Juve, conferme totali sul pressing dell’Inter. Il Sassuolo ha fissato il prezzo, il 50% andrebbe ai bianconeri: i dettagli Palestra Juve, svolta nella corsa al laterale: quel club di Premier League balza in pole position! Gli aggiornamenti Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. L’abbiamo pareggiata per un motivo» Juventus Next Gen,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ottolini a sky pronti per questo rush finale con vlahovic i colloqui proseguiranno in queste settimane spalletti non c8217232 fretta
© Juventusnews24.com - Ottolini a Sky: «Pronti per questo rush finale. Con Vlahovic i colloqui proseguiranno in queste settimane. Spalletti? Non c’è fretta»

Ottolini a DAZN: «In estate rafforzamento, niente rivoluzioni. Con Vlahovic i colloqui stanno procedendo. Spalletti? Nessun dubbio»Joao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagli Ederson Juventus,...

MasterChef Italia su Sky e NOW entra nel rush finale con Anna ZhangMasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai...

Ottolini apre al rinnovo di Vlahovic con la Juve: Il discorso non è chiusoMomento importante per la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dal pari in rimonta con la Lazio e prossima ad affrontare l'Inter e i playoff di Champions League contro il Galatasaray. Tra campo e ... corrieredellosport.it

Ottolini: Convinti che si andrà avanti con SpallettiPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.