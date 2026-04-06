Ottolini a Sky | Pronti per questo rush finale Con Vlahovic i colloqui proseguiranno in queste settimane Spalletti? Non c’è fretta

Il club ha annunciato che si sta preparando per le ultime settimane di trattative, con colloqui ancora in corso con il giocatore. È stato confermato che la discussione con il calciatore continuerà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l’allenatore, è stato dichiarato che non si prevedono decisioni immediate e che non c’è in programma un cambio di staff nel breve periodo.

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