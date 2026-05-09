Clamoroso annuncio di Putin dopo la parata più povera | La guerra sta finendo pronti a parlare con la Ue

Dopo una parata meno imponente rispetto al passato, il presidente ha annunciato che la guerra sta finendo e ha detto che è pronto a parlare con l’Unione Europea. La manifestazione si è conclusa con un discorso che ha sorpreso per il tono pacato, diverso da quelli degli anni precedenti. La comunicazione è arrivata in modo diretto e senza molti fronzoli, lasciando intendere un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali.

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