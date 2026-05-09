Clamoroso annuncio di Putin dopo la parata più povera | La guerra sta finendo pronti a parlare con la Ue

Da secoloditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una parata meno imponente rispetto al passato, il presidente ha annunciato che la guerra sta finendo e ha detto che è pronto a parlare con l’Unione Europea. La manifestazione si è conclusa con un discorso che ha sorpreso per il tono pacato, diverso da quelli degli anni precedenti. La comunicazione è arrivata in modo diretto e senza molti fronzoli, lasciando intendere un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali.

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L’annuncio, a sorpresa, è arrivato al termine della parata poco “militare” per il Giorno della vittoria, in tono decisamente dimesso. “Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per il Giorno della Vittoria. Per poi aprire a un negoziato con l’Europa, per il quale propone l’ex cancelliere tedesco Schroeder, al soldo del colosso perolifero russo Gazprom. La Russia “non ha mai rifiutato” di tenere negoziati con la Ue ha detto Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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