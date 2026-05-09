Clamoroso annuncio di Putin dopo la parata più povera | La guerra sta finendo pronti a parlare con la Ue
Dopo una parata meno imponente rispetto al passato, il presidente ha annunciato che la guerra sta finendo e ha detto che è pronto a parlare con l’Unione Europea. La manifestazione si è conclusa con un discorso che ha sorpreso per il tono pacato, diverso da quelli degli anni precedenti. La comunicazione è arrivata in modo diretto e senza molti fronzoli, lasciando intendere un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali.
L’annuncio, a sorpresa, è arrivato al termine della parata poco “militare” per il Giorno della vittoria, in tono decisamente dimesso. “Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per il Giorno della Vittoria. Per poi aprire a un negoziato con l’Europa, per il quale propone l’ex cancelliere tedesco Schroeder, al soldo del colosso perolifero russo Gazprom. La Russia “non ha mai rifiutato” di tenere negoziati con la Ue ha detto Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Putin: Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Non sarà come in Ucraina
Notizie correlate
Putin e la Parata: il 9 maggio più cupo di sempre e la conferma che la guerra continuaSarebbe un eufemismo definire “in tono minore” la Parata che, sulla Piazza Rossa deserta di folla e disertata della componente militare più...
Leggi anche: L'annuncio a sorpresa di Putin: "Il conflitto in Ucraina volge al termine. Pronti a negoziare con l'Ue"
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Russia, colpo di Stato contro Putin: chi c'è dietro, come vogliono ucciderlo | Libero Quotidiano.it; L’UE tenta la carta del dialogo con Putin: timore dell’isolamento o della crisi energetica?; Israele a Eurovision non si tocca, ma alla Biennale di Venezia la Russia è moralmente sbagliata, i doppi standard Ue di Kallas.
Ricordando l'annuncio clamoroso della Marvel al D23 2022 reddit
Clamoroso annuncio su Antonio Conte facebook
#Calciomercato, #Lewandowski al #Milan "Ne parleremo", il clamoroso annuncio del suo agente #ACMilan #SempreMilan x.com