Vittoria amara per la MedTrade Volley Palermo il successo contro Terrasini non basta a evitare la C

La MedTrade Volley Palermo ha conquistato una vittoria nel derby contro Terrasini, ma questa vittoria non è bastata a evitare la retrocessione in Serie C. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra di casa, che ha ottenuto tre punti fondamentali nel match. Nonostante il successo, la squadra non è riuscita a mantenere la categoria, che ora sarà lasciata a una squadra di livello inferiore.

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