Vittoria amara per la MedTrade Volley Palermo il successo contro Terrasini non basta a evitare la C

Da palermotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La MedTrade Volley Palermo ha conquistato una vittoria nel derby contro Terrasini, ma questa vittoria non è bastata a evitare la retrocessione in Serie C. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra di casa, che ha ottenuto tre punti fondamentali nel match. Nonostante il successo, la squadra non è riuscita a mantenere la categoria, che ora sarà lasciata a una squadra di livello inferiore.

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La MedTrade Volley Palermo saluta la Serie B2 con una vittoria nel derby contro la Panormus Terrasini. Le giallazzurre si sono imposte 3-2 al termine di una gara tosta e combattuta, giocata sul filo dei nervi con l’orecchio a ciò che stava succedendo sul campo di Vibo Valentia. Il successo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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