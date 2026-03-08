La MedTrade Volley Palermo si ferma ancora | al PalaOreto passa Crotone 1-3

La MedTrade Volley Palermo perde anche in casa contro Crotone, con il punteggio di 1-3, nella diciottesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. La squadra locale non è riuscita a ribaltare il risultato della sconfitta precedente a Palmi, lasciando il campo con un risultato negativo. La partita si è disputata al PalaOreto, dove le due formazioni si sono affrontate in un match molto combattuto.

Una gara iniziata con ottime sensazioni al PalaOreto, ma che ha visto le ospiti crescere con continuità e precisione e imponendosi poi nei tre set successivi Dopo la sconfitta esterna di Palmi, la MedTrade Volley Palermo non riesce a invertire la rotta e cede 1-3 alla Pallavolo Crotone nella diciottesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. Una gara iniziata con ottime sensazioni al PalaOreto, ma che ha visto le ospiti crescere con continuità e precisione e imponendosi poi nei tre set successivi. Coach Linda Troiano schiera in partenza Mercanti, Rizzo, Cracolici, Vujevic, Azzolina e Giambona, con il libero Amenta. La MedTrade parte con grande intensità, dall’8-4, al 21-11. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

