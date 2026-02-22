La MedTrade Volley Palermo torna a vincere | al PalaOreto è 3-1 sulla Covei Alus Acicastello

La MedTrade Volley Palermo conquista una vittoria importante contro la Covei Alus Acicastello, grazie a una prestazione solida al PalaOreto. La squadra ha migliorato il gioco in attacco e in difesa, portando a casa un risultato positivo dopo alcune sconfitte recenti. La partita ha visto diversi scambi intensi e un pubblico molto coinvolto. La squadra ora si prepara per il prossimo impegno in campionato.

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile, una prova di carattere e continuità, con le giallazzurre capaci di dominare il terzo set e gestire con lucidità il finale del quarto La MedTrade Volley Palermo ritrova il successo nella sedicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile, superando 3-1 la Covei Alus Acicastello al PalaOreto. Una prova di carattere e continuità, con le giallazzurre capaci di dominare il terzo set e gestire con lucidità il finale del quarto. Coach Linda Troiano schiera in partenza Mercanti, Azzolina, Camarda, Vujevic, Rizzo e Giambona, con il libero Amenta.