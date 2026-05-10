Vittoria al secondo ’extra’ Big Mat che carattere
Il Bsc Grosseto ha conquistato una vittoria al secondo supplementare contro Reggio Emilia, con il punteggio di 7-6. La partita si è protratta oltre i tempi regolamentari, terminando dopo due periodi supplementari. La squadra di casa ha mostrato determinazione e tenacia per portare a casa il risultato. La partita si è conclusa con una vittoria di misura, dopo una sfida molto combattuta.
Vittoria al cardiopalmo per il Bsc Grosseto che piega il Reggio Emilia nel secondo supplementare (7-6 il finale) dimostrando di avere un gran carattere. Nonostante una brutta partenza, i ragazzi di Enrico Vecchi sono riusciti a rimanere in partita fino alla fine, riacciuffando il pareggio al nono assalto e piazzando la zampata vincente all’11° attacco. Da segnalare le ottime prestazioni del monte di lancio: Fabiani (partente) e Virgadaula (rilievo poi risultato il ‘vincente’) si sono dimostrati l’arma in più per un team che deve comunque registrare la difesa e un attacco con troppe pause. Il match ha visto il Reggio Emilia passare in vantaggio con Rodriguez e Deotto che conquistano casa base, spinti da Lopez, mentre il 3-0 lo sigla Hechavarria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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