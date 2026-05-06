Big Mat luci e ombre Bene l’Under 19

Il team di softball del Big Mat Bsc Grosseto ha disputato due partite recenti, con una vittoria e una sconfitta. La prima squadra ha affrontato due incontri impegnativi, ottenendo un risultato positivo in uno e una sconfitta nell’altro. Nel frattempo, l’Under 19 ha concluso il proprio turno con risultati positivi. La sequenza di incontri ha portato un bilancio misto per il club, evidenziando momenti di successo e di difficoltà.

Due partite difficili, una vittoria e una sconfitta. È stata un turno dal sapore agrodolce per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto di Paolo Verrecchia. Le biancorosse si sono imposte per 8-0 sul Cali Roma, per poi cedere il passo 10-2 con l’ Atoms’ Chieti, padrone di casa. "Nella prima gara – commenta Verrecchia – siamo stati sullo 0-0 fino al terzo inning, poi Giulia Verrecchia in pedana e Sofia Bonanni nella ricezione hanno bloccato definitivamente le mazze avversarie, mentre le nostre si sono fatte sentire in attacco e hanno totalizzato otto punti". Anche il secondo match è stato particolarmente complicato, con il Big Mat Bsc Grosseto che si trovava in vantaggio per 2-0 all’inizio del sesto inning.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Big Mat, luci e ombre. Bene l’Under 19 Guyane : la formation la plus redoutée de l’armée française Notizie correlate Leggi anche: Big Mat, solo vittorie per i team ’rosa’ Leggi anche: Bsc Big Mat in campo. Amichevoli di lusso Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Big Mat, luci e ombre. Bene l’Under 19; Serie A Gold Baseball: doppiette per Parma, San Marino e Macerata; Savino Del Bene Volley: la stagione si chiude con il quarto posto europeo. Martedì la festa al Pala BigMat; BASEBALL: Bologna unica imbattuta, San Marino divide la posta. Big Mat, luci e ombre. Bene l’Under 19Due partite difficili, una vittoria e una sconfitta. È stata un turno dal sapore agrodolce per la prima squadra ... lanazione.it : SERIE C PQS VOLLEY COLICO - VOLLEY SEGRATE 3-1 SERIE D GBG VOLLEY COLICO - PICCO LECCO 0-3 UNDER12 MERATE BIANCA - BIG MAT VOLLEY COLICO 3-0 UNDER12 BIG MAT VOLLEY COLICO - - facebook.com facebook