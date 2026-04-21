Big Mat solo vittorie per i team ’rosa’

Lo scorso fine settimana, le squadre femminili del Big Mat Bsc Grosseto hanno ottenuto risultati positivi nelle rispettive competizioni. La prima squadra e le under 16 hanno disputato tre partite, vincendole tutte, e hanno totalizzato circa 40 punti complessivi. Questi dati riflettono il buon andamento delle formazioni rosa in questa fase della stagione.

Tre vittorie in altrettante gare e quasi 40 punti messi a segno. Sono questi i numeri ottenuti dalla prima squadra e dalle under 16 di softball del Big Mat Bsc Grosseto lo scorso weekend. Le biancorosse di Paolo Verrecchia, sul diamante di Tollo, in provincia di Chieti, hanno vinto 17-1 contro il Cali Roma e poi 1-0 sugli Atoms’. "Nella prima gara – dice Verrecchia – abbiamo messo in evidenza la nostra forza e la nostra grinta in fase soprattutto offensiva. Ottima prova in pedana di Giulia Verrecchia, ricevuta dalla giovanissima Sofia Bonanni. Entrambe non hanno concesso praticamente nulla alle avversarie del Cali Roma". Più complessa invece è stata la gara contro gli Atoms’ Chieti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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