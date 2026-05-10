Viterbo il rito medievale | 100 figuranti per il Santissimo Salvatore

A Viterbo si è svolto il tradizionale rito medievale dedicato al Santissimo Salvatore, coinvolgendo circa cento figuranti. Durante la manifestazione, si sono svolte sfilate nei vicoli cittadini con la partecipazione di ventiquattro corporazioni. Tra i momenti più curiosi, la scena in cui i buoi hanno rivelato un tesoro sacro, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha richiesto l’organizzazione di numerose attività e il coordinamento tra le diverse associazioni coinvolte.

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