Viterbo il rito medievale | 100 figuranti per il Santissimo Salvatore
A Viterbo si è svolto il tradizionale rito medievale dedicato al Santissimo Salvatore, coinvolgendo circa cento figuranti. Durante la manifestazione, si sono svolte sfilate nei vicoli cittadini con la partecipazione di ventiquattro corporazioni. Tra i momenti più curiosi, la scena in cui i buoi hanno rivelato un tesoro sacro, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha richiesto l’organizzazione di numerose attività e il coordinamento tra le diverse associazioni coinvolte.
?? Punti chiave Come hanno fatto i buoi a rivelare il tesoro sacro? Chi sono le ventiquattro corporazioni che sfilano nei vicoli? Dove si svolgerà il mercato con gli antichi artigiani? Perché il vescovo ha trasformato la processione in un appello sociale??? In Breve Rievocazione legata al ritrovamento del trittico sacro avvenuto nel XIII secolo a Castel d'Asso. Partecipazione di ventiquattro corporazioni con autorità come Antonella Sberna e il prefetto Pomponio. Messaggio del vescovo Piazza .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Festa del Santissimo Salvatore a Viterbo: processione con buoi, mercato medievale e angolo delle tortureA Viterbo sono in programma, dal 6 al 13 maggio, sei giorni totali di celebrazioni per la festa del Santissimo Salvatore.
Festa del Santissimo Salvatore, non solo il carro coi buoi: "Anche cena medievale e mercato dei mestieri"La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo ha nella processione con il trittico trasportato sul carro dai buoi "il suo cuore", come afferma la...