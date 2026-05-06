Festa del Santissimo Salvatore a Viterbo | processione con buoi mercato medievale e angolo delle torture

A Viterbo si svolgono dal 6 al 13 maggio le celebrazioni per la festa del Santissimo Salvatore, che durano sei giorni. Durante questa settimana, sono previste una processione con buoi, un mercato medievale e un angolo dedicato alle torture. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e richiede l'organizzazione di eventi pubblici distribuiti nel centro storico. Le celebrazioni attirano residenti e visitatori, proponendo tradizioni e rievocazioni storiche.

A Viterbo sono in programma, dal 6 al 13 maggio, sei giorni totali di celebrazioni per la festa del Santissimo Salvatore. Non solo la processione del trittico trasportato dai buoi: durante le giornate, infatti, sono organizzate tantissime iniziative che mischiano fede e tradizione. Organizzato in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Festa del Santissimo Salvatore, non solo il carro coi buoi: "Anche cena medievale e mercato dei mestieri"La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo ha nella processione con il trittico trasportato sul carro dai buoi "il suo cuore", come afferma la... Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con banchi di merci varie e processione per le vie del quartiereAnche quest’anno Sampierdarena accoglie la tradizionale Fiera di San Salvatore, che si accompagna ai tradizionali festeggiamenti religiosi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa del Santissimo Salvatore, non solo il carro coi buoi: Anche cena medievale e mercato dei mestieri; Festa del SS Salvatore, Viterbo torna al Medioevo tra fede e storia; Presentato il programma della Festa del Santissimo Salvatore, a Viterbo dal 9 al 10 maggio; Festa del Santissimo Salvatore tra novità e tradizione. L’enigma dell’angelo con la spada nell’icona del Santissimo Salvatore: chi è?L'enigma dell'angelo con la spada nell'icona del Santissimo Salvatore: chi è?. Viterbo - In occasione della festa del Ss. Salvatore, un’analisi iconografica del trittico ritrovato dai bifolchi nel 128 ... tusciaweb.eu Festa del Santissimo Salvatore tra novità e tradizioneRievocazione storica del Santissimo Salvatore 2026 con diverse novità. Sono stati presentati ieri mattina, presso la sala consiliare del Comune di Viterbo, gli eventi per la nuova edizione della festa ... civonline.it 05.05.2026 (1013) MORREALE – Controlli serrati durante la festa del Santissimo Crocifisso. 17 persone deferite e verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza. Sanzioni per oltre 44 mila euro Nelle ultime ore, in occasione delle celebrazioni per la festa padro - facebook.com facebook