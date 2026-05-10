Viterbo | il cuore del centro storico riparte con l’ex tribunale

A Viterbo, il centro storico si prepara a riprendere vita grazie al ritorno degli uffici nell’ex tribunale, che si trova in piazza Fontana Grande. Sono stati effettuati interventi strutturali per salvaguardare il chiostro e il tetto dell'edificio. Restano da capire quali effetti avrà questa riqualificazione sul commercio locale e sulla vita quotidiana dei cittadini.

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? Domande chiave Come cambierà il commercio in piazza Fontana Grande con il ritorno degli uffici?. Quali interventi strutturali hanno permesso di salvare il chiostro e il tetto?. Perché il trasferimento dei dipendenti è la chiave per il centro storico?. Quando inizierà ufficialmente il trasloco dei funzionari comunali nell'ex tribunale?.? In Breve Investimento di 3 milioni di euro tramite fondi Pnrr per il restauro.. Lavori su chiostro e tetto dopo il crollo della copertura lo scorso autunno.. Trasferimento uffici previsto entro la fine dell'anno solare dopo chiusura lavori estiva.. Rilancio commerciale per botteghe di piazza Fontana Grande grazie al nuovo presidio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo: il cuore del centro storico riparte con l’ex tribunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viterbo, rifiuti in calo del 60%: il 40% resta nel centro storico? Punti chiave Perché il calo dei rifiuti non sta salvando via Orologio Vecchio? Come influisce il residuo del 40% sul decoro del centro storico? Chi... Viterbo: 213 negozi chiusi, il centro storico svuotaIl tessuto commerciale di Viterbo sta subendo una trasformazione radicale e preoccupante, segnata dalla chiusura di 213 attività tra il 2012 e il...