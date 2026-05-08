A Viterbo, i rifiuti complessivi sono diminuiti del 60% rispetto a prima, ma il 40% di questi residui si trova ancora nel centro storico, in particolare nelle zone di via Orologio Vecchio. Questa situazione solleva domande sulla gestione dei rifiuti e sul loro impatto visivo nell’area centrale della città, dove i rifiuti continuano a rappresentare un problema nonostante il calo generale.

? Punti chiave Perché il calo dei rifiuti non sta salvando via Orologio Vecchio?. Come influisce il residuo del 40% sul decoro del centro storico?. Chi può segnalare direttamente i nuovi cumuli di sporcizia in città?. Quali nuove strategie adotterà l'amministrazione per pulire i vicoli centrali?.? In Breve Il 40% dei rifiuti residui si concentra nel centro storico di Viterbo.. Franco Grani segnala degrado persistente in via Orologio Vecchio dal 7 maggio.. I cittadini possono inviare segnalazioni via WhatsApp al numero 3387796471.. L'amministrazione deve estendere i controlli capillari nei vicoli del quartiere storico.. A Viterbo il decremento degli scarti abbandonati per strada si ferma al sessanta per cento secondo i dati comunicati dalla sindaca Frontini, lasciando un residuo critico del quaranta per cento proprio nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, rifiuti in calo del 60%: il 40% resta nel centro storico

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